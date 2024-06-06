SpaceX провела успешный пуск самой большой в мире ракеты

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Очередной, четвертый тестовый запуск создаваемой ракеты Starship для пилотируемых полетов на Луну и Марс прошел успешно, сообщила компания-разработчик SpaceX.

После одного витка вокруг Земли корабль приводнился в районе Индийского океана.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ранее ракета была запущена трижды, но только один полет - в марте этого года - увенчался успехом.