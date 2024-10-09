Евросоюз введет санкции против лидеров Гагаузской автономии Молдавии

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Совет Евросоюза объявил о введении санкций в отношении башкана Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул и других представителей автономии, связанных с беглым олигархом Иланом Шором.

Решение Евросовета 9 октября должен утвердить Европарламент.

Совет ЕС предложил включить в санкционный список главу автономии Гагаузия Евгению Гуцул, замначальника отдела по внешним связям Гагаузии Юрия Кузнецова, основателя и руководителя организации "Евразия", бывшего бухгалтера партии "Шор" и мэрии Оргеева Нелли Парутенко, зампредседателя исполнительного комитета Гагаузии Илью Узуна, а также заместителя башкана Гуцул и советника по вопросам прессы Михаила Влаха.

Обосновывая это решение, Совет ЕС указал на связь Гуцул с беглым олигархом Иланом Шором, а также на то, что она посетила Россию без признанного конституционными властями Молдавии мандата башкана, а также встретилась с президентом Владимиром Путиным и попросила его поддержать Гагаузию.

В апреле ЕС продлил на год - до апреля 2025 года - санкции против 11 физических и одного юридического лица за попытки дестабилизировать и подорвать ситуацию в Молдавии, а также за угрозы ее суверенитету и территориальной целостности. Политики Илан Шор, Марина Таубер, Влад Плахотнюк, российский бизнесмен Игорь Чайка, бывший заместитель главы Генерального инспектората полиции Молдавии Георгий Кавкалюк находятся в санкционном списке с мая 2023 года.

В июне США ввели санкции против Евгении Гуцул и трех молдавских компаний - Airrock Solutions, Aerostage Services и Max Jet Service. Компании попали под санкции США "за поставку авиационных и электронных компонентов компаниям, базирующимся в России".