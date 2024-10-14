ЕС продлит на два года миссию по военной помощи Украине EUMAM

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Киев нуждается в большей оборонной поддержке, поэтому ЕС должен усилить свою миссию по военной помощи Украине – EUMAM – для подготовки украинских военнослужащих, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Вот почему мы продлим мандат миссии Европейского союза по военной помощи Украине на два года. И мы надеемся прийти к консенсусу по усилению ее мандата", - сказал Боррель в понедельник на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Перед заседанием совета глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил журналистам, что миссия EUMAM подготовила 60 тыс. военнослужащих для Украины и Евросоюз, по его словам, продолжит такое обучение.