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ЕС продлит на два года миссию по военной помощи Украине EUMAM

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Киев нуждается в большей оборонной поддержке, поэтому ЕС должен усилить свою миссию по военной помощи Украине – EUMAM – для подготовки украинских военнослужащих, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Вот почему мы продлим мандат миссии Европейского союза по военной помощи Украине на два года. И мы надеемся прийти к консенсусу по усилению ее мандата", - сказал Боррель в понедельник на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Перед заседанием совета глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил журналистам, что миссия EUMAM подготовила 60 тыс. военнослужащих для Украины и Евросоюз, по его словам, продолжит такое обучение.

ЕС Евросоюз Украина EUMAM
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