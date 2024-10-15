Портфель ипотеки в 2024 г. вырастет на 10,5-12,5%

Объем выдач сократится на 35%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) прогнозирует рост ипотечного портфеля в 2024 году в пределах 10,5-12,5%, а величину совокупных ипотечных выдач - в объеме 5-5,2 трлн рублей, что примерно на 35% ниже показателя рекордного 2023 года (7,8 трлн рублей), но на 5% выше значений 2022 года, говорится в обзоре агентства по рынку ипотечного кредитования в России.

"Цель Банка России по планомерному охлаждению ипотечного рынка постепенно достигается. Ожидаемый существенный спад ипотечных выдач в июле 2024 года не выглядит драматичным, если сравнивать с аналогичным периодом не рекордного 2023 года, а более ранних лет. Кроме того, как минимум половина месяца потребовалась на утверждение новых условий льготных программ и на адаптацию банков к ним и ужесточенным регуляторным требованиям", - отмечается в обзоре.

Как прогнозирует АКРА, снижение ипотечных выдач на первичную недвижимость в 2024 году может составить около 25%, тогда как остальная ипотека сократится на 40%.

В декабре 2023 года агентство прогнозировало рост ипотечного портфеля в пределах 10-15% в 2024 году, сейчас показатель уточнен до 10,5-12,5%. При этом в ближайшие 12 месяцев АКРА допускает некоторую коррекцию цен как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости в пределах 3-5%. Однако на горизонте свыше 12-18 месяцев стоимость жилой недвижимости может вновь начать рост.

"Уверенный рост средств населения на счетах в банках отчасти может быть связан с формированием отложенного спроса на жилую недвижимость, реализация которого может начаться не ранее третьего квартала 2025 года. Поскольку перечень активов для инвестиций и сохранения сбережений весьма ограничен, значительная часть средств населения, скорее всего, вновь перетечет на рынок недвижимости", - отмечает АКРА.

Как отмечает рейтинговое агентство, вопрос о наличии на рынке ипотечного пузыря по-прежнему актуален, так как в 2020-2024 годах стоимость квадратного метра жилья росла существенно быстрее, чем доходы населения, однако при этом качество ипотечного портфеля сохраняется устойчивым (доля проблемной задолженности на 1 июля 2024 года составила 0,6%).

Досрочное погашение ипотеки не имеет экономического смысла на фоне роста ставок по вкладам, что несет в себе риски ухудшения качества банковских портфелей в будущем. Учитывая большую долю льготных программ в ипотечных портфелях банков и значительно возросший средний срок ипотечных кредитов (с весны 2020 года увеличился с 18 до 26 лет), средний срок жизни ипотечных кредитов, как полагает АКРА, в краткосрочной перспективе будет составлять не менее десяти лет.

Вступающий в силу с начала 2025 года ипотечный стандарт, разработанный с целью защиты прав и законных интересов заемщиков, может привести к еще большему росту ипотечной ставки, поскольку банки, скорее всего, станут закладывать в нее упускаемую из-за действия данного стандарта выгоду, отмечает агентство.