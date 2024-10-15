Более 30 человек погибли в результате израильских бомбардировок сектора Газа 15 октября

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Жертвами ударов Израиля по сектору Газа во вторник утром стали более 30 человек, сообщает телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, 31 палестинец был убит. В то же время десятки получили ранения и пропали без вести под завалами в результате израильских бомбардировок сектора Газа.

При этом телеканал Al Jazeera уточняет, что среди жертв - три человека, погибших в результате обстрела Израилем дома рядом с мечетью Салах ад-Дин в районе аль-Зейтун к югу от города Газа.