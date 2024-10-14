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Израиль нанес удар по больнице в секторе Газа

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля нанесла удар по больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа, в которой якобы действовал командный центр движения ХАМАС, сообщили израильские военные в своем телеграм-канале.

"Некоторое время назад, под руководством разведки армии обороны Израиля и ISA (израильское управление по безопасности - ИФ), ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам, которые действовали внутри командно-диспетчерского центра в районе Дейр-эль-Балаха. Командный центр, расположенный на территории комплекса, который ранее служил больницей "Шухада Аль-Акса", использовался террористами ХАМАС для планирования и осуществления террористических атак против войск ЦАХАЛа и государства Израиль", - говорится в заявлении армии обороны Израиля.

Отмечается, что перед нанесением удара были предприняты шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, "включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведывательные данные".

Тем временем телеканал Al Mayadeen сообщает, что из-за удара Израиля вспыхнул пожар, охвативший свыше 30 палаток палестинцев.

Сообщается о большом количестве погибших и раненых.

По данным палестинского информационного агентства Wafa, приемный покой больницы Аль-Акса заполнен погибшими и ранеными.

Израиль ХАМАС ЦАХАЛ Газа
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