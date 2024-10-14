Глава дипломатии ЕС считает необходимым наращивать военную помощь Киеву

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Евросоюзу нужно увеличивать военную поддержку Украины, в том числе в области ПВО, иного выхода у союза нет, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы должны нарастить поддержку - это единственное решение с нашей стороны. Мы продолжим обсуждать, как разблокировать платежи из Европейского фонда мира, и как увеличить потенциал ПВО Украины", - сказал он журналистам перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Он напомнил, что приближается зима, а ситуация лучше не становится.

Ранее ряд СМИ сообщал, что председательствующий на заседании Совета ЕС по иностранным делам Боррель предложит министрам обсудить тему преодоления вето Венгрии на выделение 6,6 млрд евро для компенсации военных расходов, потраченных на вооружение Украины. Агентство Bloomberg информировало со ссылкой на источники, что Европейская служба внешних связей рассматривает идею добровольных взносов в Европейский фонд мира, чтобы таким образом оказывать военную помощь Украине даже в случае сохранения вето Венгрии.