В Сеуле сочли, что подрыв КНДР дорог в Южную Корею нарушает соглашение 2018 г.

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Подрыв КНДР участков дорог, ведущих в Южную Корею, идет вразрез с межкорейским соглашением 2018 года, которое предусматривает объединение автомобильных и железных дорог Севера и Юга в одну транспортную систему, заявили во вторник в южнокорейском министерстве по делам объединения.

"Взрывы, произведенные Северной Кореей на северной части дорог Кёнъисон и Донхэ, являются явным нарушением межкорейского соглашения и совершенно ненормальным актом. Мы решительно осуждаем действия КНДР", - приводит агентство Yonhap выдержки из заявления министерства.

По данным ведомства, дороги, соединяющие Северную и Южную Корею, построили "за счет кредитов Южной Кореи на сумму $133 млн, поскольку КНДР запросила финансовую поддержку".

"Северная Корея по-прежнему обязана погасить долг. Вся ответственность за подрыв дорог лежит на КНДР", - отмечается в заявлении южнокорейского министерства.

Межкорейское соглашение 2018 года предусматривало снижение напряженности в приграничном регионе, прекращение пропагандистского вещания. Однако в ноябре 2023 года правительство Южной Кореи частично приостановило действие соглашения в ответ на успешный запуск Пхеньяном военного спутника-шпиона. Таким образом, Сеул получил возможность вновь проводить разведку и патрулирование близ границы с КНДР. В свою очередь, Минобороны Северной Кореи заявило, что немедленно возобновит все приостановленные в рамках соглашения военные меры. Позднее стало известно, что Северная Корея направила солдат и технику в демилитаризованную зону в стремлении восстановить посты охраны, которые были ликвидированы в соответствии с соглашением 2018 года.

В июне этого года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поддержал предложение, призывающее к полной приостановке действия соглашения от 2018 года в ответ на кампанию Северной Кореи по запуску воздушных шаров с мусором. Этот шаг позволяет Южной Корее возобновить учения по укреплению обороны на передовой.

Ранее во вторник КНДР взорвала со своей стороны участки дорог, ведущих в Южную Корею.

На прошлой неделе Генштаб Корейской народной армии предупредил, что с 9 октября перекроет все автомобильные и железные дороги, связанные с Южной Кореей.