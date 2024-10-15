Пекин призвал к снижению напряженности на Корейском полуострове

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Республике Корея и КНДР следует приложить усилия для недопущения эскалации конфликта на Корейском полуострове, заявила представитель МИД Китая Мао Нин. Об этом сообщает EFE.

"Напряженность на Корейском полуострове не соответствует интересам ни одной из сторон. (...) Китай призывает избегать эскалации конфликта", - сказала она и подчеркнула приверженность КНР "поиску политического урегулирования напряженности" между Сеулом и Пхеньяном.

"Китай привержен поддержанию мира и стабильности на полуострове", - добавила Мао Нин.

Как сообщили южнокорейские военные, в КНДР подорвали участки дорог, ведущих в Южную Корею. В министерстве Южной Кореи по делам объединения заявили, что этот инцидент идет вразрез с межкорейским соглашением 2018 года, которое предусматривает объединение автомобильных и железных дорог Севера и Юга в одну транспортную систему.

Межкорейское соглашение 2018 года также предусматривало снижение напряженности в приграничном регионе и прекращение пропагандистского вещания. Однако в ноябре 2023 года правительство Южной Кореи частично приостановило действие соглашения в ответ на успешный запуск северокорейского военного спутника-шпиона. Таким образом, Сеул получил возможность вновь проводить разведку и патрулирование близ границы с КНДР.

Минобороны Северной Кореи заявило, что немедленно возобновит все приостановленные в рамках соглашения военные меры. Позднее стало известно, что Северная Корея направила солдат и технику в демилитаризованную зону в стремлении восстановить посты охраны, которые были ликвидированы в соответствии с соглашением 2018 года.

В июне 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поддержал предложение полностью остановить действие соглашения от 2018 года в ответ на кампанию Северной Кореи по запуску воздушных шаров с мусором. Этот шаг позволяет Южной Корее возобновить учения по укреплению обороны на передовой.