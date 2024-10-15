Поиск

КНДР взорвала со своей стороны участки дорог, соединяющих две Кореи

КНДР взорвала со своей стороны участки дорог, соединяющих две Кореи
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - КНДР взорвала со своей стороны участки дорог, ведущих в Южную Корею, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

"Северная Корея взорвала участки дорог Кенги и Донхэ к северу от военной демаркационной линии около полудня", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.

Военные заявили, что усилили наблюдение и готовность к реагированию.

На прошлой неделе Генштаб Корейской народной армии предупредил, что с 9 октября перекроет все автомобильные и железные дороги, связанные с Южной Кореей.

"Острая военная ситуация, сложившаяся на Корейском полуострове, требует, чтобы наша армия приняла более решительные и мощные меры по дальнейшей надежной защите безопасности государства", - говорилось в заявлении северокорейского Генштаба, опубликованном ЦТАК.

"Для нашей армии постоянное перекрытие и блокада южной границы с РК (Республика Корея - ИФ), основным враждебным государством и неизменным главным врагом, в нынешней ситуации является мерой самообороны для предотвращения войны и защиты безопасности КНДР", - подчеркнули в Пхеньяне.

КНДР Северная Корея Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уолл-стрит завершила торги ростом

Уолл-стрит завершила торги ростом

Что случилось этой ночью: вторник, 15 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху заявил, что готов атаковать военные объекты Ирана вместо ядерных или нефтяных

Нетаньяху заявил, что готов атаковать военные объекты Ирана вместо ядерных или нефтяных
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль запросил у США систему ПРО THAAD несколько недель назад

Что произошло за день: понедельник, 14 октября

Военная помощь Украине со стороны Франции за 2024 год превысит 2 млрд евро

Трамп предложил провести тестирование когнитивных способностей Харрис

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

S&P прогнозирует рост числа суверенных дефолтов в мире в ближайшее десятилетие

S&P прогнозирует рост числа суверенных дефолтов в мире в ближайшее десятилетие

В ЕС расширен санкционный список по Молдавии, в него попала лидер Гагаузии Гуцул

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });