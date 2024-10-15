КНДР взорвала со своей стороны участки дорог, соединяющих две Кореи

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - КНДР взорвала со своей стороны участки дорог, ведущих в Южную Корею, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

"Северная Корея взорвала участки дорог Кенги и Донхэ к северу от военной демаркационной линии около полудня", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.

Военные заявили, что усилили наблюдение и готовность к реагированию.

На прошлой неделе Генштаб Корейской народной армии предупредил, что с 9 октября перекроет все автомобильные и железные дороги, связанные с Южной Кореей.

"Острая военная ситуация, сложившаяся на Корейском полуострове, требует, чтобы наша армия приняла более решительные и мощные меры по дальнейшей надежной защите безопасности государства", - говорилось в заявлении северокорейского Генштаба, опубликованном ЦТАК.

"Для нашей армии постоянное перекрытие и блокада южной границы с РК (Республика Корея - ИФ), основным враждебным государством и неизменным главным врагом, в нынешней ситуации является мерой самообороны для предотвращения войны и защиты безопасности КНДР", - подчеркнули в Пхеньяне.