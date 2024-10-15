В Японии началась парламентская предвыборная кампания

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Японии началась предвыборная кампания в связи с внеочередными парламентскими выборами 27 октября, сообщает Kyodo News. Новый премьер-министр Сигэру Исиба распустил предыдущий состав парламента 9 октября.

Как ожидается, за 465 мест в Палате представителей парламента будут бороться более 1,3 тысячи кандидатов. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) и ее партнер по коалиции партия "Комэйто" намерены сохранить большинство в нижней палате, для чего им нужно завоевать минимум 233 мест. До роспуска Палаты представителей обе партии обладали там 288 местами.

Их конкуренты - основная оппозиционная Конституционно-демократическая партия (КДП) Японии, а также Партия инноваций Японии, Коммунистическая партия Японии и Демократическая партия для народа. Kyodo отмечает, что неясно, каких успехов сможет добиться раздробленный лагерь оппозиции.

Избранию нового главы ЛДП, а затем и премьер-министра Сигэру Исибы предшествовал скандал с махинациями функционеров ЛДП с партийными финсредствами.

"Мы приближаемся к выборам с чувством глубокого раскаяния из-за скандала. Это будут выборы, которые оживят Японию. Я создам новую Японию", - заявил Исиба в префектуре Фукусима, которую он выбрал для начала своей предвыборной кампании, и которая пережила аварию на АЭС Фукусима-1 в 2011 году.

Лидер КДП Ёсихико Нода обвинил Исибу в организации выборов для отвлечения внимания от партийных злоупотреблений. "Давайте добьемся разрыва с ЛДП", - заявил Нода сторонникам на митинге в Токио.

Также Исибу критиковали за то, что он не сдержал обещание дать достаточно времени для парламентских дебатов по поводу скандала и не торопиться с новыми выборами.

Кроме того, его обвиняют в том, что он не собирается реализовывать выдвинутое им ранее предложение о создании азиатской версии НАТО. Сам премьер отрицал, что поменял здесь позицию на противоположную.

Ключевой темой на повестке дня выборов, кроме скандала в правящей партии, считается рост стоимости жизни. В предвыборном штабе ЛПД отмечали, что не собираются упоминать идеи Исибы о формировании азиатского варианта НАТО и об обновлении альянса в сфере безопасности с США.

Исиба занял пост премьера 1 октября после того, как его предшественник Фумио Кисида ушел в отставку спустя три года на посту лидера партии на фоне коррупционного скандала.