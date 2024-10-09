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Премьер Японии распустил парламент

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Сигэру Исиба распустил нижнюю палату парламента в преддверии проведения 27 октября внеочередных парламентских выборов, сообщают японские СМИ.

"Я решил распустить палату, чтобы получить на выборы прямую оценку нашей работы со стороны общественности. Чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали руководить правительством для защиты Японии и ее народа", - сказал Исиба в среду на дебатах с представителями оппозиционных партий.

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Исиба занял пост премьера 1 октября после того, как Фумио Кисида ушел в отставку спустя три года на посту лидера Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, на фоне коррупционного скандала.

Исиба считается экспертом в оборонной политике. Ранее он предлагал создать азиатскую версию НАТО, а также обновленный альянс в сфере безопасности между США и Японией.

Новый глава ЛДП кроме того хочет внести поправки в японскую Конституцию, внеся в нее упоминание Сил самообороны Японии. Выступает за создание в Японии агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий. В разные годы 67-летний Исиба занимал посты министра обороны, министра сельского хозяйства и генерального секретаря ЛДП. Стать лидером партии ему удалось с пятой попытки. Сам себя он называет "одиноким волком" и "фанатом военной тематики".

Япония Фумио Кисида Сигэру Исиба
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