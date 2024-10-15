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Жители более 25% территории Ливана подпали под призыв Израиля эвакуироваться

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Свыше 25% территории Ливана теперь находится в зоне, откуда израильские военные призывают эвакуироваться местных жителей в связи с операцией против движения "Хезболла", сообщают западные СМИ со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

На пресс-конференции в Женеве директор по Ближнему Востоку в УВКБ Рима Джамус Имсейс заявила, что после предписания Израиля покинуть еще 20 деревень на юге Ливана зона эвакуации отныне простирается более чем на четверть страны.

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Вместе с тем, по данным ливанского правительства, авиаудары Израиля стали причиной гибели 2 309 человек, еще более 1,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Однако в этой статистике жертв не делается различий между мирными жителями и членами вооруженных группировок.

По информации израильской стороны, обмен ударами с "Хезболлой" привел к гибели примерно 50 израильских военных и гражданских лиц.

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные стали обстреливать позиции друг друга вдоль границы.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Израиль Ливан ООН
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