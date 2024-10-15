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Госдеп призвал КНДР прекратить эскалацию напряженности с Сеулом

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон призывает Северную Корею прекратить действия, повышающие риск конфликта на Корейском полуострове, сообщил во вторник представить госдепа Мэтью Миллер.

В миреВ Сеуле сочли, что подрыв КНДР дорог в Южную Корею нарушает соглашение 2018 г.Читать подробнее

"Мы продолжаем призывать КНДР снизить напряженность и прекратить любые действия, которые увеличивают риск конфликта. Мы призываем КНДР вернуться к диалогу и дипломатии", - заявил он во время брифинга.

Миллер отметил, что США продолжают следить за ситуацией в КНДР в координации с южнокорейскими коллегами.

Ранее во вторник сообщалось, что КНДР взорвала участки ведущих в Южную Корею дорог Кенги и Донхэ к северу от военной демаркационной линии. Военные заявили, что усилили наблюдение и готовность к реагированию. Эти действия власти аргументировали "острой военной ситуацией, сложившейся на Корейском полуострове".

Госдеп США КНДР Южная Корея
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