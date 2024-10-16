Председатель ОКНШ Южной Кореи отменил поездку в США на фоне обострения с КНДР

Более 1,4 млн человек готовы вступить Корейскую народную армию

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи Ким Мен Су отменил запланированную поездку в США на фоне обострения напряженности с КНДР, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, Ким Мен Су первоначально планировал отправиться в США во вторник, но вместо этого решил провести виртуальные переговоры.

"Учитывая ситуацию, когда Северная Корея усиливает угрозы в адрес Юга, такие как подрыв линий Кенги и Донхэ, личная встреча была заменена на виртуальную для поддержания боеготовности", - сказал один из собеседников агентства.

"Ренхап" пишет также, что замминистры иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюн, Японии Масатако Окано и замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл планируют встретиться в Сеуле в среду, чтобы обсудить ситуацию с КНДР.

Ожидается, что стороны обсудят пути усиления координации между собой, а также с международным сообществом в ответ на провокации Северной Кореи.

Кроме того, планируется обсудить усилия по укреплению трехстороннего партнерства в связи с недавней сменой премьер-министра Японии и президентскими выборами в США.

Между тем в Пхеньяне сообщают, что более 1,4 млн человек изъявили желание вступить в Корейскую народную армию

"По сводным данным, за два дня, 14 и 15 октября, в общегосударственном масштабе более 1,4 млн. руководящих работников Союза молодежи и молодых людей изъявили горячее желание вступить и возвратиться в Народную Армию", - говорится в сообщении ЦТАК.

Как отмечает агентство, "во всей стране царит воля к наказанию подонков РК (Республика Корея - ИФ), нарушивших суверенитет и безопасность нашей священной Республики".

"В случае войны уничтожится Республика Корея. Она желает войны, и мы с удовольствием уничтожим ее", - предупредили в Пхеньяне.

Во вторник КНДР взорвала со своей стороны участки дорог, ведущих в Южную Корею.

На прошлой неделе Генштаб армии КНДР предупредил, что с 9 октября перекроет все автомобильные и железные дороги, связанные с Южной Кореей.

"Острая военная ситуация, сложившаяся на Корейском полуострове, требует, чтобы наша армия приняла более решительные и мощные меры по дальнейшей надежной защите безопасности государства", - говорилось в заявлении северокорейского генштаба.

"Для нашей армии постоянное перекрытие и блокада южной границы с РК (Республика Корея - ИФ), основным враждебным государством и неизменным главным врагом, в нынешней ситуации является мерой самообороны для предотвращения войны и защиты безопасности КНДР", - подчеркнули в Пхеньяне.