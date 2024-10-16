Израиль тщательно изучает требования США улучшить гуманитарную ситуацию в секторе в Газе

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Израиль тщательно изучает письмо, направленное Вашингтоном, и намерен обсудить проблемы с американскими коллегами, сообщает портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.

По словам собеседника портала, "письмо получено и тщательно изучается израильскими службами безопасности".

"Израиль серьезно относится к этому вопросу и намерен обсудить проблемы, поднятые в этом письме, с нашими американскими коллегами", - сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что Вашингтон направил властям Израиля письмо, в котором потребовал за месяц улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа, если Израиль хочет продолжать стабильно получать американское оружие.

"Израиль должен, начиная с сегодняшнего дня и в течение 30 дней, принять ряд мер для решения проблемы ухудшающейся гуманитарной ситуации", - цитирует The Times of Israel письмо, которое шеф Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен направили министру по стратегическим вопросам Израиля Рону Дермеру.

Требования Остина и Блинкена включают в себя увеличение поставок гумпомощи в сектор Газа к началу зимы, совершенствование маршрута доставки помощи из Иордании и завершение проводимой израильскими военными "изоляции" северной части анклава.

В письме говорится, что в последние месяцы гуманитарная ситуация в секторе Газа значительно ухудшилась, в частности, в Вашингтоне наблюдают уменьшение поставок помощи в анклав.