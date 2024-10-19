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Остин и Галант обсудили усиление обороны Израиля

Остин и Галант обсудили усиление обороны Израиля
Министр обороны США Ллойд Остин
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Министры обороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант в субботу в телефонном разговоре обсудили укрепление обороноспособности Израиля, сообщили в Пентагоне.

"Остин обсудил изменения в расстановке ВС США, в том числе недавнее развертывание комплекса противоракетной обороны THAAD для усиления обороны Израиля перед лицом угроз со стороны Ирана, ливанского движения "Хезболла" и поддерживаемых Ираном группировок", - говорится в опубликованном в субботу заявлении представителя Пентагона Пэта Райдера.

Кроме того, Остин высказал радость в связи с тем, что "премьер-министр Биньямин Нетаньяху находится в безопасности после нападения, которое, как сообщается, было совершено на его дом в Кесарии" в субботу утром.

Ранее в субботу беспилотник врезался в здание в городе Кесария около частной резиденции Нетаньяху.

Премьера и его супруги не было дома в момент инцидента. Данных о пострадавших не поступало.

По данным израильской стороны, с территории Ливана в субботу утром запустили три дрона в направлении Израиля. Два из них были сбиты, один смог долететь до города.

Накануне израильские СМИ сообщили, что власти Израиля запросили у Вашингтона размещение второго комплекса противоракетной обороны THAAD для защиты от возможных иранских ударов.

13 октября стало известно, что Остин дал согласие на размещение системы THAAD и "связанной с ней группы американских военнослужащих" в Израиле.

В Пентагоне сообщили, что этот шаг позволит помочь Израилю "усилить возможности в противовоздушной обороне после беспрецедентных атак Ирана 13 апреля и 1 октября".

Первые компоненты комплекса уже прибыли в Израиль.

Израиль Биньямин Нетаньяху Иран Ллойд Остин США Хезболла
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