Американский сенатор призвал Байдена отказаться от отправки оружия Израилю

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Американский сенатор Берни Сандерс призвал президента США Джо Байдена не отправлять оружие Израилю для ведения войны в секторе Газа.

"Когда Конгресс вернется, я внесу совместные резолюции неодобрения, чтобы заблокировать продажу наступательных вооружений Израилю", - написал он в соцсети X.

По его мнению, президент США должен действовать сейчас, ведь Израиль "явно нарушает законы США и международное право, используя голод как инструмент своей тотальной войны против палестинского народа".

В прошлом месяце Сандерс внес законопроект, запрещающий продажу Израилю американского оружия на сумму более $20 млрд, заявив, что экспорт оружия нарушит критерии, изложенные в законе об иностранной помощи 1961 года и законе о контроле за экспортом оружия (AECA).

Сенат проведет голосование по совместным резолюциям неодобрения, когда соберется в ноябре.

Ранее сообщалось, что Вашингтон направил властям Израиля письмо, в котором потребовал за месяц улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа, если Израиль хочет продолжать стабильно получать американское оружие.

"Израиль должен, начиная с сегодняшнего дня и в течение 30 дней, принять ряд мер для решения проблемы ухудшающейся гуманитарной ситуации", - цитирует The Times of Israel письмо, которое шеф Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен направили министру по стратегическим вопросам Израиля Рону Дермеру.

Требования Остина и Блинкена включают в себя увеличение поставок гумпомощи в сектор Газа к началу зимы, совершенствование маршрута доставки помощи из Иордании и завершение проводимой израильскими военными "изоляции" северной части анклава.

В письме говорится, что в последние месяцы гуманитарная ситуация в секторе Газа значительно ухудшилась, в частности, в Вашингтоне наблюдают уменьшение поставок помощи в анклав.