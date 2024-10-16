Эрдоган призвал ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абулем Гейтом призвал ввести эмбарго на поставки оружия Израилю, чтобы усилить на эту страну давление, сообщило управление по связям при администрации Эрдогана.

В начале октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам следует воздержаться от передачи Израилю тех видов оружия, которые применяются для ведения боевых действий в секторе Газа. Он добавил, что Париж такое оружие Израилю не поставляет.

В сентябре власти Великобритании объявили о решении приостановить экспорт некоторых видов оружия в Израиль из-за опасений, что оно может использоваться с нарушением международных правовых норм. Решение коснется примерно 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль. При этом приостановка коснется тех видов вооружений, которые, по мнению Лондона, используются во время операций в секторе Газа. Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Джонатан Рейнольдс пояснил, что список товаров, экспорт которых решено приостановить, включает запчасти для истребителей, вертолетов и БПЛА.

По словам главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, это решение не означает, что королевство считает Израиль виновным в нарушении каких-либо норм международного права. Кроме того, британское правительство оставляет за собой право в будущем снять вводимые ограничения.

"Приостановление действия лицензий не отменяет неизменную поддержку Соединенным Королевством безопасности Израиля (...) и права Израиля на самооборону", - сообщала пресс-служба британского правительства.