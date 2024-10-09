Союзники Украины надеются на более гибкий подход Зеленского к урегулированию конфликта

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Западные союзники Киева рассчитывают, что президент Украины Владимир Зеленский займет более гибкую позицию в вопросе урегулирования конфликта с РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к НАТО источники из числа официальных лиц.

"По словам официальных лиц, близких к НАТО, союзники Украины замечают, что президент Владимир Зеленский, возможно, готовится согласиться на более гибкий подход, поскольку они ищут способы помочь положить конец противостоянию с Россией", - пишет агентство.

Оно ссылается на сообщения источников, которые информировали, что в ходе переговоров, проходивших за закрытыми дверями, "украинские официальные лица на условиях анонимности дали понять, что они готовы признать, что развязка должна начаться".

Bloomberg отмечает, что "проверкой изменения настроений" Зеленского может стать запланированная на субботу встреча на германской военно-воздушной базе Рамштайн. На этой встрече украинский президент постарается заручиться поддержкой союзников в отношении своего "плана победы", который "был прохладно принят" в Вашингтоне в прошлом месяце.

Агентство обращает внимание, что Зеленский решительно отвергает любые разговоры о территориальных уступках для урегулирования украинского кризиса. На прошлой неделе он публично подтвердил основные требования Киева, включая полный вывод российских войск и вступление Украины в НАТО.

Членство Украины в НАТО будет центральным элементом любых будущих переговоров с РФ, пишет Bloomberg.

"На Байдена оказывается давление, чтобы он направил Киеву приглашение присоединиться к альянсу (...), такое предложение рассматривается как потенциальный козырь в любых переговорах с участием Кремля", - сообщают источники.

Bloomberg отмечает, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис не сказала, поддержит ли она стремление Украины вступить в НАТО в случае победы на выборах.

В то же время кандидат от республиканцев Дональд Трамп пообещал в случае возвращения в Белый дом в кратчайшие сроки урегулировать конфликт на Украине, и не обязательно на условиях Киева.

На позицию Европы по Украине оказывают все более сильное влияние ее собственные финансовые проблемы, говорится в публикации.

Так, правительство канцлера Германии Олафа Шольца выделило меньше средств на помощь Украине в бюджете на следующий год, полагаясь "на комплексный план по привлечению заемных средств из замороженных активов российского Центробанка".

Кроме того, "план Зеленского изолировать Москву, заручившись поддержкой таких стран, как Китай, Индия и Бразилия, застопорился из-за настойчивых требований начать переговоры с Россией", пишет Bloomberg.