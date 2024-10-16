Катар продолжит добиваться соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что его страна продолжит прилагать посреднические усилия для достижения соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем в секторе Газа.

"Нас не вымотать до тех пор, пока есть ожидание результатов", - подчеркнул Аль Тани, чьи слова приводит Qatar Television.

Он напомнил, что в прошлом ноябре "удалось достичь успеха" по соглашению о перемирии и освобождении удерживаемых ХАМАС заложников, однако "к сожалению, это не было завершено".

"То, что происходит в Газе, не может быть принято ни одним честным человеком", - добавил катарский премьер.

Как отмечают арабские СМИ, после начала израильской операции в Ливане переговорный процесс для достижения соглашения по прекращению огня в секторе Газа, посредниками в котором выступают Катар, Египет и США, "остановился".

"Мы провели несколько обширных контактов с ливанской стороной и объяснили им позицию Катара, которая заключается в прекращении войны в Ливане", - сказал Аль Тани.

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее неоднократно появлялись сведения, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа зашли в тупик. Вместе с тем сообщалось, что США, Катар и Египет работают над формулированием для Израиля и ХАМАС нового предложения о перемирии в палестинском анклаве. Однако до сих пор к каким-либо серьезных сдвигам эти усилия не привели.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов движения в приграничном районе на юге Ливана.