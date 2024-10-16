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В Иране считают, что его ядерная отрасль быстро оправится после возможной атаки

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Тегеране считают маловероятным удар по иранской ядерной отрасли, однако если он и случится, ущерб можно будет быстро устранить, заявил в среду представитель Организации по атомной энергии Исламской республики Бехруз Камалванди.

"Мы так планировали, что, если подобная глупость и случится, ущерб будет минимален", - приводит телеканал "Аль-Арабийя" его слова.

Он пояснил, что любая атака против ядерной сферы Ирана считается "практически невероятной", однако в Тегеране всегда всерьез относились к такому варианту событий. Камалванди добавил, что МАГАТЭ и международное сообщество должны выступать с осуждением любых угроз или нападений на ядерные объекты.

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1 октября Корпус стражей Исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Ранее западные СМИ сообщали, что в качестве ответных мер Израиль может нанести удары по иранским нефтяным и ядерным объектам. Президент США Джо Байден заявил, что на месте Израиля не стал бы так отвечать на ракетную атаку Ирана.

В среду источник CNN заявил, что Израиль завершил составление плана ответных мер против Ирана. Затем он также сказал, что члены израильского руководства, включая премьера Биньямина Нетаньяху, заверили США: ответный израильский удар по Ирану скорее ограничится военными целями, нежели будет направлен против нефтяных и ядерных объектов.

Иран Израиль
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