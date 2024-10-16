КСИР готов поддержать региональных союзников в борьбе с Израилем

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о готовности оказать поддержку своим союзникам в регионе в их противостоянии Израилю, сообщают иранские СМИ.

"КСИР без колебаний решительно поддержит исламское сопротивление (...) в противостоянии фейковому израильскому режиму", - говорится в заявлении КСИР.

7 октября 2023 года палестинская террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАСа в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные стали обстреливать позиции друг друга вдоль границы.