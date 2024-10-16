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Лидер израильской оппозиции призвал атаковать нефтяные месторождения Ирана

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Лидер оппозиции и экс-премьер Израиля Яир Лапид считает, что целью ответной атаки Израиля по Ирану должны стать нефтяные месторождения, это серьезно ударит по иранской экономике.

"Мы должны начать с нефтяных месторождений", - заявил Лапид в интервью Jerusalem Post.

"Я не согласен с американской администрацией. Я не думаю, что это существенно повысит цены на нефть в мире за пять минут до выборов (президента в США - ИФ)", - добавил он.

Лидер партии "Еш Атид" подчеркнул, что экспорт иранской нефти уже "сократился наполовину", но это не привело к глобальному экономическому кризису.

При этом удар по иранским нефтяными месторождениям, по его мнению, нанесет значительный ущерб экономике Ирана.

Чтобы после этого избежать глобального экономического кризиса, Лапид предложил обратиться к другими нефтедобывающими странами, такими как Саудовская Аравия, за увеличении добычи нефти.

В то же время, рассуждая о возможном ударе по ядерным объектам Ирана, политик заявил, что такой шаг лучше всего предпринимать совместно с "более широкой коалицией" сил, таких как США.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило о готовности Израиля нанести удары по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным.

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По данным источников издания, об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена.

1 октября Корпус стражей Исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Ранее западные СМИ сообщали, что в качестве ответных мер Израиль может нанести удары по иранским нефтяным и ядерным объектам. Президент США Джо Байден заявил, что на месте Израиля не стал бы так отвечать на ракетную атаку Ирана.

Хроника 07 октября 2023 года – 16 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Яир Лапид Иран
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