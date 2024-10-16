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CNN сообщил, что Израиль подготовил план ответа на ракетный удар Ирана

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Израильские власти завершили составление плана ответных мер, которые они хотели бы предпринять против Ирана после его ракетного удара 1 октября, сообщает в среду CNN со ссылкой на источник.

"Израильский план ответа на иранскую атаку 1 октября готов, заявил CNN источник, знакомый с темой", - информирует телеканал.

Деталей плана источник озвучивать не стал.

Между тем, глава МИД Ирана Аббас Аракчи в среду заявил генсеку ООН Антониу Гутерришу, что Тегеран даст решительный ответ на враждебные действия Израиля. "Иран, прикладывая все силы для защиты мира и безопасности в регионе, полностью готов к весомому ответу, который заставить пожалеть совершающих любые авантюры", - приводит "Аль-Арабийя" заявление офиса Аракчи.

1 октября Корпус стражей Исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Ранее западные СМИ сообщали, что в качестве ответных мер Израиль может нанести удары по иранским нефтяным и ядерным объектам. Президент США Джо Байден заявил, что на месте Израиля не стал бы так отвечать на ракетную атаку Ирана.

Позднее издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило о готовности Израиля нанести удары по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным.

Иран Израиль
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