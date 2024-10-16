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Байден скоро объявит о новом пакете помощи Украине

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден позднее 16 октября объявит о выделении Украине нового пакета помощи, сообщили в Белом доме.

"Президент вскоре поговорит с (президентом Украины Владимиром) Зеленским. Либо он уже это сделал. Он объявит о значительном новом пакете помощи в области безопасности для Украины сегодня", - сказала на брифинге пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер.

Она также добавила, что лидеры в ходе телефонного звонка обсудят работу "контактной группы по Украине", которая соберется в ноябре для обсуждения потребностей Киева в военной сфере.

Джо Байден Карин Жан-Пьер США Украина
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