Поиск

Байден проведет переговоры с канцлером и президентом Германии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден 17 октября отправится в Германию и проведет встречи с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что у Байдена в ходе этой поездки не будет возможности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее CNN сообщила, что Байден на этой неделе посетит Германию для встречи с Шольцем, а также президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

CNN напоминает, что четыре лидера изначально планировали встретиться 12 октября с президентом Украины Владимиром Зеленским на авиабазе "Рамштайн", однако встреча была отменена, поскольку Байден отложил эту поездку из-за урагана "Милтон".

Джо Байден Карин Жан-Пьер США Германия Владимир Зеленский Олаф Шолец Франк-Вальтер Штайнмайер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Туроператоры отметили улучшение ситуации с записью на оформление шенгенских виз

Шольц готов напрямую обсуждать с Путиным урегулирование на Украине

В Тбилиси заявили о проблемах грузинских экспортеров в работе с западными ритейлерами

В Тбилиси заявили о проблемах грузинских экспортеров в работе с западными ритейлерами
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });