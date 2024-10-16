Байден проведет переговоры с канцлером и президентом Германии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден 17 октября отправится в Германию и проведет встречи с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что у Байдена в ходе этой поездки не будет возможности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее CNN сообщила, что Байден на этой неделе посетит Германию для встречи с Шольцем, а также президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

CNN напоминает, что четыре лидера изначально планировали встретиться 12 октября с президентом Украины Владимиром Зеленским на авиабазе "Рамштайн", однако встреча была отменена, поскольку Байден отложил эту поездку из-за урагана "Милтон".