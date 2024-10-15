Рим приостановил выдачу лицензий на продажу оружия Израилю после начала операции в Газе

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Италия приостановила выдачу лицензий на экспорт вооружения Израилю после 7 октября прошлого года, сообщила глава итальянского правительства Джорджа Мелони.

"После начала израильской операции в секторе Газа власти Италии незамедлительно приостановили предоставление лицензий на экспорт материалов военного назначения Израилю. Никакие контракты, заключенные после 7 октября, не реализованы", - приводит агентство ЭФЭ выдержку из ее выступления в Сенате во вторник.

По словам Мелони, "поставок быть не может, пока существует риск использования этого вооружения в условиях нынешнего кризиса".

"Я хотела бы напомнить, что позиция Италии по полной блокировке лицензий отличается большей жесткостью, чем позиция наших партнеров - Франции, Германии и Великобритании. Они продолжают рассматривать возможность реализации новых лицензий, хотя и применительно к каждому конкретному случаю. Мы же заблокировали все полностью", - отметила она.

Мелони также объявила о намерении в скором времени посетить итальянских миротворцев в Ливане. По ее словам, находясь там, итальянские чиновники предпримут "все возможное ради мира".

В миротворческой миссии Временных сил ООН на юге Ливана принимают участие около тысячи итальянских военнослужащих.