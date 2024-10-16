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США выделят Украине военную помощь на $425 млн

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден объявил о выделении пакета военной помощи Украине, стоимость которого оценивается в $425 млн, сообщила пресс-служба Белого дома.

Пакет помощи дополнительное вооружение для ПВО, боеприпасы "воздух-поверхность", бронетехнику и боеприпасы, "в которых срочно нуждается Киев".

В Вашингтон собирается "предоставить Украине ряд дополнительных вооружений, в частности - сотни ракет ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительную артиллерию, существенное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, тысячи дополнительных бронированных автомобилей", сказано в сообщении.

Джо Байден США Украина
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