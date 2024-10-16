Встреча лидеров стран контактной группы по Украине в ноябре пройдет онлайн

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ноябре проведет виртуальное заседание контактной группы по Украине, в ходе которого лидеры стран обсудят дальнейшую военную помощь Киеву. Об этом пресс-служба Белого дома объявила после телефонного разговора Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В ноябре 2024 года президент Байден проведет виртуальную встречу контактной группы по обороне Украины на уровне глав государств", - говорится в сообщении.

Участники заседания "обсудят координацию с международными партнерами по вопросу предоставления дополнительной помощи Украине".

Зеленский обсудил с Байденом свой мирный план. "Лидеры обязались активизировать планирование в области безопасности совместно с международными партнерами, чтобы обеспечить Украину оборудованием, необходимым для победы", - сказано в пресс-релизе.

На прошлой неделе стало известно, что встречу контактной группы на авиабазе "Рамштайн" отложили после того, как Байден перенес поездку в Германию, где должна была пройти встреча, и Анголу из-за приближавшегося к США мощного урагана "Милтон". Изначально планировалось, что встреча на базе "Рамштайн" пройдет 12 октября. В саммите группы, состоящей из около 50 стран, предполагалось участие примерно 20 лидеров государств, в том числе Зеленского.

Байден полетит в Германию 17 октября, но в ходе этой поездки его встреча с Зеленским не планируется.