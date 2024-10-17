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КНДР подтвердила разрыв ведущих в Южную Корею дорог со своей стороны границы

КНДР подтвердила разрыв ведущих в Южную Корею дорог со своей стороны границы
Трансляция новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле
Фото: AP/TASS

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Пхеньяне сообщили о разрыве автомобильных и железных дорог, соединяющих две Кореи, в восточном и западном районах близ южной границы КНДР, передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"15 октября Генштаб КНА (...) принял меры для полного физического разрыва в восточном и западном районах южной границы автомобильных и железных дорог на территории нашей стороны, соединенных с РК (Республикой Корея - ИФ)", - информировало агентство.

Как заявил представитель министерства обороны КНДР, "путем подрывания" во вторник полностью разорваны "автомобильные и железные дороги протяженностью 60 метров в селе Камхо уезда Косон провинции Канвон и селе Тоннэ Пханмунского района г. Кэсон соответственно".

"Это неизбежные и законные меры, исходящие из требований Конституции республики, определившей республику Корея абсолютно враждебным государством, и серьезной обстановки безопасности, которая доходит до грани непредсказуемой войны из-за серьезной военно-политической провокации враждебных сил", - добавили в ЦТАК.

Отмечается также, что подрыв не оказал негативного влияния на экологию.

Во вторник южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что КНДР взорвала со своей стороны участки дорог, ведущих в Южную Корею.

В Сеуле заявили, что усилили наблюдение и готовность к реагированию.

На прошлой неделе генштаб армии КНДР предупредил, что с 9 октября перекроет все автомобильные и железные дороги, связанные с Южной Кореей.

КНДР Пхеньян Сеул Южная Корея
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