США использовали бомбардировщики B-2 против подземных хранилищ оружия хуситов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - США применили стратегические бомбардировщики B-2 для ударов по бункерам йеменских мятежников-хуситов, где они хранили оружие, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Сегодня войска США, включая бомбардировщики B-2, нанесли высокоточные удары по пяти укрепленным подземным складам оружия на контролируемой хуситами территории Йемена", - приводит слова Остина Минобороны США.

Министр заверил, что речь идет о демонстрации возможностей США атаковать любые вражеские цели, находящиеся под землей, и наносить удары в глобальных масштабах.

Однако Остин не стал давать оценок, какой ущерб могли нанести B-2 хуситам.

В свою очередь подконтрольный хуситам йеменский телеканал "Аль-Масира" сообщал о новых ударах в районе столицы Саны и города Саада на северо-западе страны.

Associated Press уточняет, что ранее не поступало сообщений об использовании США B-2 против хуситов. Агентство поясняет, что нынешний удар мог стать предупреждением Ирану, поддерживающему мятежников: так, США придется в любом случае задействовать B-2 при гипотетической атаке на сильно укрепленные иранские ядерные объекты в Натанзе и Фордо.

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Хуситы стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.