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Глава МИД Ирана обсудил с представителем хуситов способы остановить "агрессию Израиля"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел в Маскате переговоры с представителем хуситов Мухаммедом Абдулсаламом на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Tasnim.

По словам представителя МИД Ирана, главной целью встречи было обсудить способы "остановить преступления и агрессию сионистского режима" (так в Иране называют власти Израиля).

Эта встреча стала последней в турне главы МИД Ирана по ближневосточным странам. Ранее Аракчи посетил Багдад, где встретился с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном, с премьер-министром Мухаммедом ас-Судани и президентом Абделем Латифом Рашидом.

Хуситы обстреливают суда в Красном море в знак солидарности с ХАМАС, против которого Израиль проводит военную операцию после терактов 7 октября. США и Великобритания наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Хроника 07 октября 2023 года – 14 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Аббас Аракчи Израиль Иран Йемен ХАМАС
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