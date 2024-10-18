Исполняющим обязанности главы ХАМАС после гибели Синвара стал Халед Машаль

Халед Машаль Фото: Mustafa Hassona/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Халед Машаль взял на себя обязанности исполняющего обязанности главы движения ХАМАС после гибели Яхьи Синвара, сообщает ливанский телеканал LBCI со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, теперь Машаль отвечает за все коммуникации с ключевыми сторонами, участвующими в переговорах, и решении проблем с заключенными.

Источники также подтвердили телеканалу, что "руководство ХАМАС проинформировало турецких, катарских и египетских официальных лиц о гибели главы своего политического бюро Яхьи Синвара во время операции в Тель-аль-Султане".

Отмечается, что ХАМАС также сообщило, что после убийства Синвара переговоры об обмене пленными и прекращении войны в секторе Газа будут становиться "все более трудными и запутанными".

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что ликвидировала главу политбюро группировки ХАМАС Яхью Синвара в ходе удара в секторе Газа.