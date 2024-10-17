Байден счел, что гибель лидера ХАМАС поможет урегулированию между Израилем и Палестиной

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден после сообщения о гибели главы политбюро группировки ХАМАС Яхьи Синвара заявил в четверг, что Израиль ликвидировал препятствие для политического урегулирования на Ближнем Востоке.

"Теперь есть возможность для планирования будущего в Газе без ХАМАС у власти и для политического урегулирования, которое предоставит лучшее будущее израильтянам и палестинцам", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

Американский лидер добавил, что Синвар был "непреодолимым препятствием для достижения всех этих целей". "Теперь препятствия нет. Но еще остается много работы для нас", - отметил Байден.

Он указал, что вскоре поговорит с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и поздравит его с ликвидацией Синвара.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что убийство Синвара "дает возможность, наконец, положить конец войне в Газе".

"Война должна закончиться так, чтобы Израиль был в безопасности, заложники были освобождены, страдания в Газе прекратились, а палестинский народ смог реализовать свое право на достоинство, безопасность, свободу и самоопределение", - приводит слова Харрис Associated Press.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в четверг назвал Синвара "серьезным препятствием" для заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

"Ликвидация Синвара с поля боя действительно дает возможность найти путь вперед, который вернет заложников домой", - добавил Салливан.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Синвар был "жестоким и нераскаявшимся террористом, ответственным за крупнейшее массовое убийство евреев со времен Холокоста".

"С его уходом мир стал лучше. Сегодня мы вспоминаем жертв чудовищных преступлений Синвара и надеемся, что его смерть принесет хоть какую-то справедливость. США поддерживают Израиль в привлечении к ответственности виновных в событиях 7 октября и обеспечении того, чтобы подобное нападение никогда не повторилось", - говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон также приветствовал убийство Синвара.

"Справедливость вновь восторжествовала благодаря храбрым мужчинам и женщинам из израильской армии. Яхья Синвар, мерзкий, отвратительный человек, организовавший резню 7 октября, мертв", - говорится в заявлении Джонсона.

"Его смерть приносит надежду всем, кто стремится жить в условиях свободы, и облегчение израильтянам, которых он пытался угнетать", - добавил Джонсон.

Тем не менее, по словам спикера, ликвидация Синвара "не является концом борьбы Израиля за выживание", так как несмотря на то, что "кровожадные лидеры ХАМАС и "Хезболлы" убиты, (...) необходимо оказать максимальное давление на голову змеи - Иран".

Президент Франции Эмманюэль Макрон в связи с гибелью Синвара призвал освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

"Яхья Синвар был главным лицом, ответственным за террористические атаки и варварские акты, совершенные 7 октября. Сегодня я с волнением думаю о жертвах, в том числе о 48 наших соотечественниках, и их близких. Франция требует освобождения всех заложников, все еще удерживаемых ХАМАС", - подчеркнул он.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в свою очередь назвала Синвара "жестоким убийцей и террористом".

"Будучи вдохновителем теракта 7 октября, он принес смерть тысячам людей и неизмеримые страдания целому региону. ХАМАС должен теперь освободить всех заложников и сложить оружие, страдания людей в Газе должны, наконец, прекратиться", - заявила Бербок.

Кроме того, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара ждет от палестинской стороны подтверждения гибели Синвара.

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что ликвидировала главу политбюро группировки ХАМАС Яхью Синвара в ходе удара в секторе Газа.