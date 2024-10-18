СМИ сообщили о подготовке ближневосточного саммита о будущем Газы и Ливана

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Государства Ближнего Востока ведут подготовку к саммиту, на котором должны обсуждаться перспективы урегулирования в секторе Газа и Ливане, включая будущее их систем власти, сообщила в пятницу ливанская вещательная корпорация LBCI со ссылкой на источник в дипломатических кругах арабских стран.

"Источник заявил, что до гибели лидера группировки ХАМАС Яхьи Синвара шла работа над организацией саммита в расширенном составе с участием глав государств, глав МИД и разведслужб из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Египта и Иордании. Планировали пригласить Турцию и Пакистан", - говорится в сообщении.

По информации LBCI, мероприятие могли бы принять Иордания и Катар, но в итоге решили провести его у Мертвого моря.

Источник уточнил, что страны региона заняты разработкой стратегии, которая стала бы противовесом политике премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

По его словам, гибель Синвара может теоретически привести к прорыву в ситуации с сектором Газа - к обмену израильских заложников на палестинских заключенных и переходу власти в ХАМАС к более умеренному руководству, которое пойдет на признание принципа "двух государств для двух народов".

Байден ранее поздравил Нетаньяху с ликвидацией Яхьи Синвара, обсудив с ним возможность возобновления переговоров по сектору Газа. Помощник Нетаньяху и другой израильский чиновник заявили порталу Axios, что ликвидация Синвара открывает перспективы для заключения сделки по освобождению заложников в обмен на прекращение огня в секторе Газа. По словам израильских чиновников, премьер и его советники вступили в контакт с администрацией Байдена и посредниками из Катара и Египта по поводу перспектив сделки.