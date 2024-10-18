В Израиле видят в гибели лидера ХАМАС возросший шанс на соглашение по заложникам

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Израиле полагают, что гибель лидера ХАМАС Яхьи Синвара повышает вероятность освобождения израильских заложников из сектора Газа дипломатическим путем, сообщает в пятницу The Times of Israel со ссылкой на неназванного представителя израильских властей.

"Он сказал: Израиль (...) оптимистичен в отношении перспективы того, что смерть Синвара будет возможностью для сделки по заложникам", - информирует издание.

Отмечается, что если ХАМАС не удастся быстро восстановить центральное командование, то Израиль планирует договориться с различными фракциями ХАМАС, которые удерживают заложников, об их освобождении.

Источник призвал помнить о Мохаммеде Синваре - младшем брате Яхьи Синвара, командующем боевым крылом ХАМАС бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам". Однако, уточняет The Times of Israel, в ХАМАС не сообщали, что он готовится возглавить группировку.

Ранее поступала информация, что Халед Машаль взял на себя роль исполняющего обязанности главы движения ХАМАС после гибели Синвара. По данным источников телеканала LBCI, теперь Машаль отвечает за все коммуникации с ключевыми сторонами, участвующими в переговорах о перемирии в Газе.