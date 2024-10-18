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В "Хезболле" назвали Синвара мучеником

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что убитый лидер ХАМАСа Яхья Синвар погиб мученической смертью, и подтвердило дальнейшую поддержку палестинцев, сообщает телеканал "Аль-Майядин".

"Мученик Синвар противостоял проектам США и сионистской оккупации, жертвовал собственной кровью, пока не принял мученическую смерть. Он достиг высшей степени достоинства и человеческого совершенства", - заявила организация.

В движении пообещали и в дальнейшем "оказывать поддержку палестинскому народу" и выразили уверенность в победе.

Синвар был убит в секторе Газа 17 октября.

Хроника 07 октября 2023 года – 18 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Хезболла Яхья Синвар Израиль США
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