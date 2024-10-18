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В ХАМАС подтвердили гибель Яхьи Синвара

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Глава отдела внешних связей палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа Басем Наим в пятницу признал гибель лидера ХАМАС Яхьи Синвара, сообщает CNN.

"Да, это очень больно и прискорбно терять любимых, особенно необычайного лидера Яхью Синвара, но мы уверены - в конце концов мы восторжествуем", - цитирует телеканал выдержки из его заявления.

Он заверил, что, хотя в Израиле полагают, будто смерть Синвара покончит с ХАМАС, однако в действительности группировка станет лишь "более крепкой и популярной".

Ранее поступала информация, что Халед Машаль взял на себя роль исполняющего обязанности главы движения ХАМАС после гибели Синвара. По данным источников телеканал LBCI, теперь Машаль отвечает за все коммуникации с ключевыми сторонами, участвующими в переговорах о перемирии в Газе.

Источники также подтвердили телеканалу, что "руководство ХАМАС проинформировало турецких, катарских и египетских официальных лиц о гибели главы своего политического бюро Яхьи Синвара во время операции в Тель-аль-Султане".

В Белом доме сообщали, что президент США Джо Байден поздравил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с ликвидацией Синвара, политики обсудили возможность возобновления переговоров по сектору Газа. В свою очередь помощник Нетаньяху и другой израильский чиновник заявили порталу Axios, что ликвидация Синвара открывает перспективы для заключения сделки по освобождению заложников в обмен на прекращение огня в секторе Газа.

ХАМАС Израиль Яхья Синвар
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