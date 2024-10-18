Начальник Генштаба Израиля сообщил о 1500 убитых боевиках "Хезболлы"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В результате действий израильских военных убиты около полутора тысяч боевиков ливанского шиитского движения "Хезболла", заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. Его слова приводит телеграм-канал ЦАХАЛа.

"По нашим оценкам, ликвидировано около 1,5 тысяч боевиков "Хезболлы", и это осторожная оценка, я полагаю, что их больше", - сказал он.

Не уточняется, за какой период ливанская группировка понесла эти потери. The Times of Israel пишет, что речь, видимо, идет о потерях за последние недели - с момента активизации израильских операций против "Хезболлы".

По данным Халеви, ЦАХАЛу удалось убить "всех представителей старшего командного состава" движения.

Ранее в этот день "Хезболла" объявила о начале нового этапа войны против Израиля.

"Основываясь на директивах командования, оперативный штаб Исламского сопротивления объявляет о переходе к новой фазе эскалации противостояния с израильским врагом", - говорилось в заявлении движения.

В заявлении также отмечалось, что "Исламское сопротивление продолжает противостоять израильской агрессии против Ливана, нанося армии противника тяжелые потери в личном составе и технике вдоль линии фронта" на юге Ливана.

"Согласно наблюдениям бойцов Исламского сопротивления, потери противника достигли приблизительно 55 погибших и более 500 раненых среди израильских офицеров и солдат, в дополнение к уничтожению 20 танков "Меркава", четырех военных бульдозеров, бронетранспортера и бронетранспортерной машины для перевозки войск, а также двух беспилотных летательных аппаратов "Гермес-450", - подчеркивается в заявлении "Хезболлы".