Президент России готов помочь Израилю и Ирану найти компромисс

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Компромиссы между Израилем и Ираном в их нынешнем противостоянии возможны, Россия готова оказать помощь в их поисках, заявил журналистам стран БРИКС президент Владимир Путин.

"На вопрос, возможны ли компромиссы, мне кажется, - возможны. Если это будет востребовано, мы в контакте с одной и другой стороной, готовы сделать все, что от нас зависит, чтобы помочь в поисках этих компромиссов", - сказал он.

По его оценке, ситуация сложная и опасная. "На ирано-израильском треке все очень остро", - сказал Путин.

"Мы в контакте с Израилем, и мы в контакте с Ираном, у нас достаточно доверительные отношения. Нам бы очень хотелось, чтобы этот бесконечный, как может казаться, обмен ударами в какой-то момент был остановлен", - заявил президент.

Он добавил, что в Кремле надеются, что Израилю и Ирану удастся найти такие развязки ситуации, "которые бы удовлетворили как одну, так и другую сторону".

"Ответ на этот вопрос всегда лежит на пути поиска компромиссов. Возможны они в данной ситуации или нет? Я думаю, что да. Как бы сложно это ни было, но это, на мой взгляд, возможно", - сказал Путин.

По его словам, "забегать вперед и о чем-то публично говорить сейчас контрпродуктивно, потому что это может только нанести вред".

"Поиск решений подобного рода очень востребован. Если стороны конфликта в этом заинтересованы, мы готовы поучаствовать искренне, с пониманием интересов как одной, так и другой стороны", - сказал президент.

"Сейчас ситуация напряженная, все замерли в ожидании возможных ударов со стороны Израиля. Я очень надеюсь на то, что удастся избежать раскручивания этого конфликта, - отметил он. = Мы готовы сделать все, что от нас зависит, насколько это возможно, если наша роль будет восприниматься позитивно, для того чтобы и в секторе Газа все закончилось прекращением этих ужасных ударов по гражданскому населению и чтобы на юге Ливана ситуация нормализовалась, чтобы прекратились взаимные удары с одной и с другой стороны".

"Мне кажется, никто сейчас не заинтересован в раскручивании спирали этого конфликта ни по соображениям безопасности, ни по соображениям экономики, поэтому мне кажется, что шансы найти решение существуют, но это будет зависеть прежде всего от сторон, вовлеченных в противостояние", - сказал президент.