Поиск

Президент России готов помочь Израилю и Ирану найти компромисс

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Компромиссы между Израилем и Ираном в их нынешнем противостоянии возможны, Россия готова оказать помощь в их поисках, заявил журналистам стран БРИКС президент Владимир Путин.

"На вопрос, возможны ли компромиссы, мне кажется, - возможны. Если это будет востребовано, мы в контакте с одной и другой стороной, готовы сделать все, что от нас зависит, чтобы помочь в поисках этих компромиссов", - сказал он.

По его оценке, ситуация сложная и опасная. "На ирано-израильском треке все очень остро", - сказал Путин.

"Мы в контакте с Израилем, и мы в контакте с Ираном, у нас достаточно доверительные отношения. Нам бы очень хотелось, чтобы этот бесконечный, как может казаться, обмен ударами в какой-то момент был остановлен", - заявил президент.

Он добавил, что в Кремле надеются, что Израилю и Ирану удастся найти такие развязки ситуации, "которые бы удовлетворили как одну, так и другую сторону".

"Ответ на этот вопрос всегда лежит на пути поиска компромиссов. Возможны они в данной ситуации или нет? Я думаю, что да. Как бы сложно это ни было, но это, на мой взгляд, возможно", - сказал Путин.

По его словам, "забегать вперед и о чем-то публично говорить сейчас контрпродуктивно, потому что это может только нанести вред".

"Поиск решений подобного рода очень востребован. Если стороны конфликта в этом заинтересованы, мы готовы поучаствовать искренне, с пониманием интересов как одной, так и другой стороны", - сказал президент.

"Сейчас ситуация напряженная, все замерли в ожидании возможных ударов со стороны Израиля. Я очень надеюсь на то, что удастся избежать раскручивания этого конфликта, - отметил он. = Мы готовы сделать все, что от нас зависит, насколько это возможно, если наша роль будет восприниматься позитивно, для того чтобы и в секторе Газа все закончилось прекращением этих ужасных ударов по гражданскому населению и чтобы на юге Ливана ситуация нормализовалась, чтобы прекратились взаимные удары с одной и с другой стороны".

"Мне кажется, никто сейчас не заинтересован в раскручивании спирали этого конфликта ни по соображениям безопасности, ни по соображениям экономики, поэтому мне кажется, что шансы найти решение существуют, но это будет зависеть прежде всего от сторон, вовлеченных в противостояние", - сказал президент.

Владимир Путин Иран Ливан Израиль Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Whoosh поддержал введение возрастного ценза для управления электросамокатом

Whoosh поддержал введение возрастного ценза для управления электросамокатом

Путин заявил, что России нужно не перемирие на неделю, а прочный мир

Президент России считает контрпродуктивным называть сроки завершения СВО

В Минфине назвали лимит в 150 млрд рублей на ФИНВ "очень консервативным"

Путин назвал очередной провокацией рассуждения о возможном создании Украиной ядерного оружия

Путин заявил, что его приезд на G20 в Бразилию фактически сорвет работу саммита

Путин заявил, что его приезд на G20 в Бразилию фактически сорвет работу саммита

Иноагентами признаны врач Андрей Волна и проект Ateo

Минфин обсуждает возможное изменение расчета котировки нефти Urals для налогов

Путин пригласил президента Палестины на саммит БРИКС в Казани

Путин пригласил президента Палестины на саммит БРИКС в Казани

Ведение реестра майнеров передадут от Минцифры к ФНС

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });