Израиль направляет еще одну бригаду на северную границу для борьбы с "Хезболлой"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отправляет дополнительно одну резервную бригаду на израильско-ливанскую границу для операций против движения "Хезболла", сообщает в пятницу The Times of Israel.

"Бригада позволит продолжать бои против террористической организации "Хезболла", достичь целей войны, включая безопасное возвращение жителей севера в свои дома", - говорится в заявлении военных.

В ЦАХАЛ уточнили, что приняли решение о развертывании еще одной бригады после оценки ситуации на месте событий.

В начале октября израильское командование объявило о мобилизации еще четырех резервных бригад для задействования на севере страны против "Хезболлы".

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.