Израильские военные сообщили о разрушении командного пункта "Хезболлы"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные объявили, что смогли обнаружить и уничтожить крупный командный центр движения "Хезболла" на юге Ливана, сообщает агентство EFE.

Военнослужащие в ходе сухопутной операции уничтожили командный пункт, а также наблюдательный пункт, который использовался для отслеживания обстановки в приграничных израильских городах.

Кроме того, ближневосточные СМИ передают, что израильская авиация продолжила в субботу наносить удары по предполагаемым позициям "Хезболлы" в Ливане. В частности, обстрелам подверглись южные приходы Бейрута.