Израиль запросил у США второй комплекс ПРО THAAD

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Израильские власти запросили у Вашингтона вторую систему противоракетной обороны THAAD, сообщают в пятницу израильские СМИ.

Телеканал Channel 12 пишет, что этот комплекс ПРО требуется на случай ответа Ирана на ожидающуюся атаку Израиля.

13 октября стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин дал согласие на размещение системы THAAD и "связанной с ней группы американских военнослужащих" в Израиле.

В Минобороны США сообщили, что этот шаг позволит помочь Израилю "усилить возможности в противовоздушной обороне после беспрецедентных атак Ирана 13 апреля и 1 октября".

Первые компоненты комплекса уже прибыли в страну.

1 октября Корпус стражей Исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.