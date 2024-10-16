Глава Минобороны Ирана не опасается размещения США в Израиле системы ПРО THAAD

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде в среду заявил, что размещение США комплекса противоракетной обороны THAAD в Израиле не меняет кардинальным образом ситуацию.

"Мы расцениваем такие шаги врага как часть психологической войны. Тут нет особой проблемы", - приводит агентство "Тасним" слова министра.

"THAAD - система против баллистических ракет. В ней нет ничего нового, она и раньше стояла на вооружении", - отметил он.

Насирзаде добавил, что ни одна из угроз, озвученных Израилем, также не несет в себе чего-либо нового.

Накануне представитель Пентагона Пэт Райдер сообщил, что ранее в Израиль прибыли первые компоненты для комплекса противоракетной обороны THAAD.

1 октября Корпус стражей Исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

В среду источник CNN сообщил, что Израиль завершил составление плана ответных мер против Ирана. Затем он также сказал, что израильское руководство, включая премьера Биньямина Нетаньяху, заверило США: ответный израильский удар по Ирану скорее ограничится военными целями, нежели будет направлен против нефтяных и ядерных объектов.