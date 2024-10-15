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Израиль получил первые компоненты противоракетного комплекса THAAD

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Израиль прибыли первые компоненты для комплекса противоракетной обороны THAAD, заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

"14 октября в Израиль прибыла передовая группа военнослужащих США и первые компоненты, необходимые для эксплуатации батареи системы ПРО THAAD, - сказано в заявлении. - В ближайшие дни в Израиль продолжат прибывать дополнительные военнослужащие США и компоненты батареи THAAD".

Райдер добавил, что батарея будет "полностью готова к эксплуатации в ближайшем будущем".

По информации источников CNN, Израиль несколько недель назад запросил у Вашингтона систему противоракетной обороны THAAD, почти сразу после израильского удара, в результате которого 27 сентября погиб лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

13 октября стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин дал согласие на размещение системы THAAD и "связанной с ней группы американских военнослужащих" в Израиле.

В Пентагоне сообщили, что этот шаг позволит помочь Израилю "усилить возможности в противовоздушной обороне после беспрецедентных атак Ирана 13 апреля и 1 октября".

THAAD Израиль Иран Ллойд Остин США Пентагон
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