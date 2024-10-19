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Террористы планируют провокацию с использованием отравляющих веществ на юге Идлибской зоны

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Сведения о подготовке провокаций с использованием отравляющих веществ главарями запрещенной в РФ террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" поступили в российский Центр по примирению враждующих сторон.

"По имеющейся информации, террористы планируют совместно с членами псевдогуманитарной организации "Белые каски" осуществить инсценировку применения отравляющих веществ в населенных пунктах южной части Идлибской зоны деэскалации", - сообщил на брифинге журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

Целью инсценировки является обвинение сирийских правительственных сил в нанесении неизбирательных ударов и использовании отравляющих веществ против мирных граждан, сообщил Игнасюк.

Сирия Идлибская зона
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