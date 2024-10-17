Российские военные сообщили об ущербе в результате удара Израиля по сирийской Латакии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС Израиля со стороны акватории Средиземного моря 17 октября в 02:00 нанесли удар по территории в районе юго-восточного пункта въезда в сирийский город Латакия, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Игнасюк.

"Ранены двое сирийских граждан. Нанесен материальный ущерб частной собственности", - заявил Игнасюк на брифинге в четверг.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что авиаудар Израиля по Латакии рано утром в четверг привел к сильным пожарам на въезде в город.

В свою очередь сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) заявил, что израильский удар "был нанесен по складу оружия в городе Латакия".

Армия обороны Израиля информацию об авиаударе не подтверждала.