Российские военные нанесли авиаудары по девяти объектам боевиков в Сирии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - ВКС России нанесли удары по девяти объектам боевиков в Идлибской зоне деэскалации, в том числе уничтожены пункт подготовки и склад боеприпасов, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитана 1-го ранга Олег Игнасюк.

"В целях пресечения подобных попыток ВКС России нанесены удары по девяти пунктам базирования боевиков. Также уничтожены пункт подготовки террористов и склад боеприпасов", - сказал Игнасюк на брифинге в среду.

Также он сообщил, что в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Идлиб - один обстрел.

Кроме того, по его словам, за сутки зафиксированы четыре случая нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов, со стороны авиации международной антитеррористической организации во главе с США.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15 (два раза), парой истребителей Typhoon (два раза) и парой истребителей Rafale", - добавил Игнасюк.