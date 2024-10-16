Поиск

Российские военные нанесли авиаудары по девяти объектам боевиков в Сирии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - ВКС России нанесли удары по девяти объектам боевиков в Идлибской зоне деэскалации, в том числе уничтожены пункт подготовки и склад боеприпасов, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитана 1-го ранга Олег Игнасюк.

"В целях пресечения подобных попыток ВКС России нанесены удары по девяти пунктам базирования боевиков. Также уничтожены пункт подготовки террористов и склад боеприпасов", - сказал Игнасюк на брифинге в среду.

Также он сообщил, что в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Идлиб - один обстрел.

Кроме того, по его словам, за сутки зафиксированы четыре случая нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов, со стороны авиации международной антитеррористической организации во главе с США.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15 (два раза), парой истребителей Typhoon (два раза) и парой истребителей Rafale", - добавил Игнасюк.

ВКС России Идлиб Алеппо Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Туроператоры отметили улучшение ситуации с записью на оформление шенгенских виз

Шольц готов напрямую обсуждать с Путиным урегулирование на Украине

В Тбилиси заявили о проблемах грузинских экспортеров в работе с западными ритейлерами

В Тбилиси заявили о проблемах грузинских экспортеров в работе с западными ритейлерами
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });