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ВКС РФ уничтожили шесть баз боевиков в Сирии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - ВКС России продолжили нанесение авиационных ударов в Сирии по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к провокациям на территории Идлибской зоны деэскалации. сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Игнасюк.

"В результате ударов уничтожено шесть мест базирования боевиков, три мастерских и склад беспилотных летательных аппаратов, лагерь подготовки, опорный пункт и склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований", - заявил Игнасюк на брифинге в четверг.

По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны запрещенной в РФ террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" в провинции Идлиб.

Идлиб ЦПВС ВКС РФ
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